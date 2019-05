BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (30 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti che saranno diffusi in giornata. Molta attenzione verrà riservata agli sviluppi della guerra commerciale, con gli Usa che potrebbero aprire anche il fronte con l’Ue per via del commercio con l’Iran. Da monitorare anche i rapporti tra Ue e Italia e le possibili fibrillazioni per il Governo italiano, sia per il voto di Rousseau su Di Maio che per le sentenza sul viceministro leghista Rixi. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione in Spagna nel mese di maggio, mentre alle 14:30 sarà diffusa la stima sul Pil Usa del primo trimestre. Alla stessa ora sarà comunicato anche il numero delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, oltre che il saldo della bilancia commerciale ad aprile. In giornata ci sarà anche l’emissione di Btp a cinque e dieci anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un calo dell’1,29% a 19.999 punti. Lo spread tra Btp e Bund è sceso invece a 281 punti base.

