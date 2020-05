BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude il mese con molti dati (29 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI CHIUDE IL MESE CON MOLTI DATI

Non mancano dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo l’ammontare delle vendite al dettaglio nel mese di aprile in Germania e in Gran Bretagna. Alle 8:45 sarà la volta del Pil del primo trimestre in Francia, insieme alle spese per consumi di aprile e all’inflazione di maggio. Alle 10:00 toccherà al Pil del primo trimestre in Italia. Alle 10:30 è sono in programma le Considerazioni finali di Ignazio Visco nella presentazione della relazione annuale della Banca d’Italia. Alle 11:00 sapremo l’inflazione di maggio in Italia e a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati sulla spese per consumi e i redditi delle famiglie relativi al mese di aprile, insieme al saldo della bilancia commerciale nello stesso mese. Alle 15:45 verrà comunicato il dato finale sull’Indice PMI di Chicago di maggio, mentre alle 16:00 toccherà all’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato italiani con scadenza fino a dieci anni. Attese anche le assemblee degli azionisti di Atlantia, Acea, Class Editori e Leone Film Group.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,46% a 18.351 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ferragamo con un +16,3%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+5,5%), Campari (+6,5%), Diasorin (+4,9%), Fineco (+5,8%), Moncler (+5,9%), Pirelli (+7,6%), Saipem (+5%) e Terna (+4,3%). Chiusura in rosso solamente per Atlantia con un -1,2%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 188 punti base.



