BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (25 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:45 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo al mese di settembre. Analogo dato, riferito all’Italia, sarà diffuso alle 10:00 insieme all’indice di fiducia delle imprese. Alle 9:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione in Spagna nel mese di agosto. Alle 14:30 sapremo l’ammontare degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti ad agosto. In giornata è prevista l’emissione di Bot con scadenza a sei mesi. A mercati chiusi Fitch dovrebbe aggiornare il rating sul debito sovrano della Gran Bretagna. A Piazza Affari si attendono, tra le altre, le semestrali di Farmaè, Finlogic, Gismondi 1754, Imvest e Rosss.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,12% a 18.906 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un +5,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,6%), Banca Generali (+1,4%), Bper (+5,3%), Fineco (+2,9%), Leonardo (+2,5%), Stm (+0,6%) e Unicredit (+2,3%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -4,4%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,6%), Banca Mediolanum (-1%), Enel (-1,2%), Eni (-1,7%), Nexi (-1,8%), Pirelli (-1,9%) e Tenaris (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 137 punti base.



