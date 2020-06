BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiude la settimana (5 giugno 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 sapremo gli ordini all’industria tedesca di aprile. Un’ora dopo toccherà alla produzione industriale spagnola relativa ad aprile. Alle 10:00 l’Istat farà conoscere il dato sulle vendite al dettaglio nel nostro Paese ad aprile. Alle 14:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione di maggio degli Stati Uniti. A mercati chiusi dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento del rating sulla Germania da parte di Dbrs.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,04% a 19.364 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banco Bpm con un +4,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+2,5%), Banca Mediolanum (+3,8%), Fineco (+1,6%), Intesa Sanpaolo (+1,2%), Italgas (+1,3%), Poste Italiane (+3,2%), Recordati (+1,6%), Saipem (+1,9%), Tenaris (+1%), Ubi Banca (+1,1%) e Unipol (+2,2%). Ferragamo ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Male anche Amplifon (-1,9%), Atlantia (-2%), Cnh Industrial (-1,7%), Exor (-2,2%), Ferrari (-1,2%), Moncler (-1,1%) e Stm (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 177 punti base.



