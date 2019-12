BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa l’ultimo dell’anno (31 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUSA L’ULTIMO DELL’ANNO

Piazza Affari oggi resterà chiusa, come già accaduto il giorno della vigilia di Natale. Ovviamente anche domani non ci saranno contrattazioni. Wall Street nella giornata di oggi sarà invece aperta e fornirà quindi un’importante indicazione con il suo andamento nell’ultima giornata del 2019. Dagli Usa, alle 16:00, arriverà la lettura finale dell’indice di fiducia dei consumatori relativo al mese di dicembre. Non sono attesi altri dati macroeconomici rilevanti in un periodo in cui sono già piuttosto rari. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,06% a 23.506 punti. Sul listino principale solamente Banco Bpm e Nexi hanno terminato la seduta con un rialzo superiore al punto percentuale. Italgas ha perso invece più di tre punti, mentre Ferrari più di due e mezzo. Fuori dal listino principale da segnalare il +3,5% di As Roma dovuto ai negoziati in corso tra James Pallotta e Dan Friedkin per il controllo della società calcistica giallorossa: un affare di cui si parla da diverso tempo, ma che ancora non è stato concluso.

