BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per festa (10 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI OGGI CHIUSA PER FESTA

Non mancano dei dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, dove le principali borse europee, compresa la Borsa Italiana, come pure Wall Street, resteranno chiuse per le festività pasquali. Alle 8:45 sapremo l’andamento della produzione industriale francese nel mese di febbraio. Alle 14:30 sarà invece la volta dell’inflazione negli Stati Uniti relativa al mese di marzo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell’1,39% a 17.621 punti. Sul listino principale si è messa in luce Fca con un +5,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2,5%), Atlantia (+3%), Banca Mediolanum (+4,5%), Banco Bpm (+2,8%), Diasorin (+3,1%), Enel (+2,7%), Ferragamo (+2%), Hera (+4,7%), Italgas (+2,4%), Prysmian (+2,8%), Recordati (+2,8%), Saipem (+2,5%), Snam (+2,7%), Stm (+4,6%) e Ubi Banca (+2,4%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Male anche Buzzi (-1,2%) e Unipol (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 198 punti base.



