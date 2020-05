BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per la festa dei lavoratori (1 maggio 2020)

Pubblicità

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LA FESTA DEI LAVORATORI

Oggi la Borsa italiana resterà chiusa, come le altre piazze dell’Europa continentale, per la Festa dei lavoratori. Wall Street sarà invece aperta e non mancheranno dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Alle 10:30 toccherà alla lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero della Gran Bretagna relativo al mese di aprile. Alle 15:45 sapremo la lettura finale dell’indice ISM manifatturiero degli Stati Uniti relativo ad aprile. Alle 16:00, sempre dagli Usa, arriverà il dato sulle spesa in costruzioni relativo al mese di marzo. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Chevron, Exxon, Colgate Palmolive e Honeywell.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 2,09% a 17.690 punti. Sul listino principale si è messa in luce Italgas con un +4,8%. Bene anche Hera con un +1,3%. Stm ha fatto peggio di tutti con un -5%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Azimut (-4%), Banca Mediolanum (-4,5%), Banco Bpm (-3,7%), Bper (-4,3%), Cnh Industrial (-4,8%), Diasorin (-4,2%), Intesa Sanpaolo (-3,9%), Mediobanca (-4,1%), Poste Italiane (-3,5%) e Unicredit (-4,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 239 punti base.



