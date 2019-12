BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per le feste di Natale (24 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUSA FINO AL 27 DICEMBRE

Oggi la Borsa italiana è chiusa e le contrattazioni non ci saranno nemmeno domani, giorno di Natale e il 26 dicembre, Santo Stefano. L’appuntamento per la riapertura di Piazza Affari è quindi per venerdì 27 dicembre. Oggi sarà invece apertura, seppur con chiusura anticipata di tre ore, Wall Street, come altre piazze europee (Londra, Madrid e Parigi) che termineranno prima le negoziazioni. Non sono previsti dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,44% a 23.898 punti.

Sul listino si è notato in negativo il ribasso di Atlantia (-4,8%), dovuto al riaccendersi del dibattito sulla revoca delle concessioni autostradali riapertosi dopo la misura che il Governo intende inserire nel decreto milleproroghe riguardante l’affidamento ad Anas della gestione di un’autostrada in caso di revoca e decadenza di una concessione in attesa di trovare un nuovo concessionario. Una misura contestata ovviamente da Autostrade per l’Italia, ma che provoca anche dei dissidi all’interno della maggioranza. In positivo si è invece distinta ancora una volta Nexi (+1,5%), che sale sulle voci della nascita di un polo italiano (con Sia) dei pagamenti elettronici. Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 167 punti base.

