BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari ci riprova con quota 23.500 (11 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI CI RIPROVA CON QUOTA 23.500

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici in agenda. Alle 10:00 l’Istat diffonderà quello relativo alla produzione industriale nel mese di settembre. Alle 10:30 analogo dato verrà diffuso relativamente alla Gran Bretagna, insieme alla stima sul Pil del terzo trimestre. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari, tra le altre, arriveranno le trimestrali di Zucchi, Valsoia e Aeroporto di Bologna. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 23.534 punti. Sul listino principale bene di A2A (+1,7%), Enel (+1,7%), Hera (+1,7%), Italgas (+1,2%), Moncler (+1,4%), Recordati (+1,5%), Telecom Italia (+1,2%) e Terna (+1,7%). Ubi Banca ha fatto peggio di tutti con un -4,8%. male anche Banco Bpm (-3,1%), Bper (-1,1%), Buzzi (-1,3%), Mediobanca (-1,5%), Nexi (-2,1%) e Unicredit (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 154 punti base.

