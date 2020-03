BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia con pochi dati (9 marzo 2020)

PIAZZA AFFARI COMINCIA CON POCHI DATI

La settimana inizia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti in agenda, anche se l’attenzione è sempre più rivolta al tema del coronavirus. Alle 8:00 dalla Germania arriverà il dato sulla produzione industriale di gennaio. A Piazza Affari si attendono i bilanci 2019, tra gli altri, di Banca Generali, Brembo, Acea e Cir. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,5% a 20.799 punti. Sul listino principale hanno terminato in rialzo la seduta solamente Amplifon (+0,9%), Fineco (+1,1%), Nexi (+0,9%) e Poste Italiane (+3,1%). Prysmian ed Eni hanno fatto peggio di tutti con un -6,7%. Male anche Saipem (-6%), Snam (-5,2%), Telecom Italia (-5,7%), Tenaris (-5,7%), Hera (-5%), Terna (-5,8%), Atlantia (-5,4%), Azimut (-5,1%) e Ubi Banca (-5,31%). Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di A2A (-4,2%), Italgas (-4%), Juventus (-4,2%), Leonardo (-4,4%) e Stm (-4,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 181 punti base.

