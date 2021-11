BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari comincia una nuova settimana (29 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI COMINCIA UNA NUOVA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in questa prima giornata della settimana. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola di novembre, mentre alle 14:00 toccherà a quella tedesca nel medesimo mese. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi alla produzione di ottobre. Un’ora dopo conosceremo l’indice di fiducia di industria e consumatori in Europa a novembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 9 mesi. A Piazza Affari si attende la presentazione del piano strategico 2021-25 di Snam. Staccano il dividendo Alfio Bardolla e Assiteca.

FINANZA & COVID/ Ecco il vero pericolo della variante sudafricana Omicron

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,6% a 25.852 punti. Sul listino principale ha chiuso in rialzo solamente Diasorin con un +5,5%. Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -7,1%. Superiori ai cinque punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-5,7%), Banco Bpm (-5,8%), Cnh Industrial (-6,9%), Eni (-6,2%), Exor (-5,1%), Intesa Sanpaolo (-5,7%), Moncler (-6,4%), Stellantis (-6,8%) e Unicredit (-6,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 130 punti base.

ENI & SNAM/ Al via la partnership sui gasdotti tra Algeria e Italia

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

CROLLO BORSE/ La "nuova normalità" rovinata dalla variante sudafricana

© RIPRODUZIONE RISERVATA