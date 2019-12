BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e il piano industriale Pirelli (11 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI E IL PIANO INDUSTRIALE DI PIRELLI

Non mancano i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi, al termine della quale si attende la decisione del Fed sui tassi di interesse e la successiva conferenza stampa di Jerome Powell. Alle 12:00 verrà pubblicato il rapporto mensile dell’Opec sul mercato del petrolio. Alle 14:30 sarà la volta dell’inflazione negli Usa nel mese di novembre. Alle 16:30 sarà comunicato il dato sulle scorte settimanali di petrolio. In giornata è in programma l’emissione di Bot con scadenza a un anno. A Piazza Affari occhi puntata sulla presentazione del piano industriale di Pirelli. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 23.122 punti. Sul listino principale bene Atlantia (+3,7%) e Mediobanca (+2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,5%), Amplifon (+1,3%), Azimut (+1,5%), Bper (+1,1%), Fineco (+1,2%), Hera (+1%), Italgas (+1%), Leonardo (+1,6%), Nexi (+1,9%), Poste Italiane (+1,4%), Recordati (+1,7%), Snam (+1,3%), Stm (+1,3%) e Terna (+1,1%). Buzzi ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Male anche Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 164 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA