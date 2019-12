BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari debutta Sanlorenzo (10 dicembre 2019)

A PIAZZA AFFARI DEBUTTA SANLORENZO

Non mancano i dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 toccherà alla produzione industriale francese relativa al mese di ottobre. Alle 10:30 analogo dato arriverà con riferimento alla Gran Bretagna, insieme al saldo della bilancia commerciale di Londra, sempre relativa a ottobre. Alle 11:00 sarà la volta dell’Indice Zew sull’economia tedesca relativa al mese di dicembre. Alle 14.30 dagli Usa arriverà la produttività del terzo trimestre dell’anno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni e di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 9 mesi.

A Piazza Affari, sul segmento STAR, farà il suo debutto Sanlorenzo Yatch. Si tratta di un debutto importante considerando che un’altra azienda del settore, Ferretti, a metà ottobre hanno deciso di rinunciare alla quotazione. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,97% a 22.956 punti. Sul listino principale pochi titoli in rialzo: Atlantia (+0,1%), Saipem (+0,1%), Stm (+0,4%) e Tenaris (+0,4%). Ferragamo ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Male anche Azimut (-3,6%) e Recordati (-3%). Superiori al punto e mezzo percentuale anche le perdite di Amplifon (-1,6%), Buzzi (-1,8%), Ferrari (-1,9%), Italgas (-1,6%), Leonardo (-2,2%), Mediobanca (-1,6%), Prysmian (-2,4%), Ubi Banca (-1,7%), Unipol (-1,7%) e UnipolSai (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 169 punti base.

