BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l’esito del Consiglio europeo (21 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI E L’ESITO DEL CONSIGLIO UE

Non ci sono praticamente dati macroeconomici rilevanti in agenda quest’oggi, dove l’attenzione dei mercati sarà rivolta al risultato del Consiglio europeo che si è protratto per due giorni oltre il previsto. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni. Dalla Svizzera si attendono le trimestrali di Novartis e Ubs, mentre da Wall Street sono in arrivo quelli di The Coca Cola Company, Philiph Morris e Lockheed Martin.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,99% a 20.621 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Ubi Banca con un +14,1% dopo il miglioramento dell’Ops di Intesa Sanpaolo con un’aggiunta cash. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+2,5%), Atlantia (+5,1%), Azimut (+3,6%), Banca Mediolanum (+2,3%), Banco Bpm (+5,5%), Mediobanca (+2,3%), Poste Italiane (+5,1%), Prysmian (+4,1%) e Stm (+2,4%). Chiusura in rosso solamente per Cnh Industrial (-0,2%), Enel (-1,2%), Eni (-0,4%), Inwit (-0,3%) e Pirelli (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 153 punti base.

