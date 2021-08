BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l’inizio di Jackson Hole (26 agosto 2021)

PIAZZA AFFARI E L’INIZIO DI JACKSON HOLE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, contrassegnata dall’inizio del simposio di Jackson Hole organizzato dalla Federal Reserve di Kansas City. Alle 8:45 si comincia con l’Indice di fiducia delle imprese francesi. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sul fatturato industriale di giugno. Alle 13:30 saranno diffusi i verbali della riunione di luglio del board della Bce. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno il Pil del secondo trimestre e le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di Btp indicizzati a 5 anni e Btp short term con scadenza 2024. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Brunello Cucinelli.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 26.060 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un 3,5%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Bper (+2,1%), Cnh Industrial (+1,8%), Interpump (+1,4%), Saipem (+1,4%) e Unicredit (+3,1%). Terna ha fatto peggio di tutti con un -3,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,5%), Amplifon (-0,5%), Hera (-1,2%), Italgas (-2,3%), Leonardo (-0,5%), Nexi (-0,6%), Pirelli (-0,5%), Recordati (-1,3%), Snam (-3,4%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 108 punti base.

