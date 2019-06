BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda a Osaka (28 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA A OSAKA

Oggi non mancano dati macroeconomici in agenda. Si comincia alle 8:00 con i prezzi all’importazione in Germania relativi al mese di maggio. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione di giugno e delle spese per consumi di maggio in Francia. Alle 9:00 conosceremo il Pil finale del primo trimestre della Spagna. Stesso dato relativo alla Gran Bretagna verrà diffuso alle 10:30. Alle 11:00 l’Istat comunicherà l’inflazione di giugno, mentre un’ora dopo sarà la volta dei prezzi alla produzione di maggio. Ancora alle 11:00 conosceremo l’inflazione a livello europeo per il mese di giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati sulla spesa per consumi e i redditi delle famiglie relativi al mese di maggio, mentre alle 16:00 verrà diffuso l’indice sulla fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan e relativo al mese di giugno. Occhi puntati anche sul G20 di Osaka, dove non mancheranno vertici bilaterali in attesa dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.

A Piazza Affari è atteso il debutto sull’AIM di Relatech. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,26% a 21.110 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ubi Banca con un +3,9%. Bene anche Moncler (+2,2%), Prysmian (+2,3%) e Unicredit (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,8%), Banco Bpm (+1,3%), Saipem (+1,2%) e Stm (+1,6%). Tra i ribassi, Juventus ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Italgas (-1,9%), Pirelli (-2%), Snam (-1,5%), Terna (-1,2%), A2A (-1%), Hera (-1,2%), Leonardo (-1,7%), Unipol (-1,6%) e UnipolSai (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 245 punti base.

