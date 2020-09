BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.000 punti (3 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 20.000 PUNTI

Anche oggi non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 conosceremo la lettura finale dell’Indice PMI composito dell’Europa relativo ad agosto. Alle 11:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio di luglio aggregate a livello europeo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione insieme alla produttività e al costo unitario del lavoro del secondo trimestre dell’anno e al saldo della bilancia commerciale dei luglio. Alle 16:00 sarà poi la volta della lettura finale dell’Indice ISM non manifatturiero di agosto.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,34% a 19.858 punti. Sul listino principale si è messa in luce Atlantia con un +16,2%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Amplilfon (+4,3%), Campari (+3,4%), Cnh Industrial (+4,5%), Exor (+2,1%), Hera (+2,6%), Interpump (+7,7%), Inwit (+2,7%), Italgas (+2,2%), Moncler (+3,1%), Prysmian (+2,3%), Snam (+3%) e Terna (+2,8%). Banco Bpm ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Male anche Eni (-1,3%), Saipem (-1,1%), Unicredit (-1%) e Unipol (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 150 punti base.

