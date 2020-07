BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 20.500 punti (17 luglio 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 20.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi, durante la quale prenderà il via un Consiglio europeo importante per i destini del Recovery fund. Alle 10:00 sapremo fatturato e ordini dell’industria italiana nel mese di maggio. Alle 11:00 toccherà all’inflazione europea di giugno. Alle 14:30 sapremo il numero di permessi edilizi concessi a giugno negli Stati Uniti. Alle 16:00 verrà diffuso l’indice di Fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan relativo a luglio. A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating di Moody’s sul debito sovrano del Portogallo. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Blackrock.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,37% a 20.356 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +4,4%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,4%), Amplifon (+1,7%), Diasorin (+1,3%), Enel (+1%), Fca (+1,1%), Hera (+1,7%), Intesa Sanpaolo (+1,4%), Saipem (+2,1%), Snam (+1,2%), Tenaris (+1,4%), Ubi Banca (+1,5%) e Unipol (+1,2%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -5,2%. Male anche Exor (-1%), Ferrari (-1,5%) e Moncler (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 165 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA