BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.500 punti (20 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.500 PUNTI Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima giornata della settimana. In particolare conosceremo il Pmi manifatturiero e dei servizi relativo al mese di giugno di Francia (ore 9:15), Germania (ore 9:30) ed Europa (ore 10:00). Nel pomeriggio, dagli Usa, arriverà l’indice Markit (ore 15:45) e il dato sulle vendite di case esistenti a maggio (ore 16:00). Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,66% a 21.361 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Saipem con un +3,3%. Bene anche Campari (+2,5%), Ferrari (+2,3%), Moncler (+2,8%), Pirelli (+2,2%), Prysmian (+2,2%), Stm (+2,5%) e Tenaris (+2,7%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,3%), Amplifon (+1,2%), Atlantia (+1,6%), Azimut (+1,2%), Banca Generali (+1,7%), Eni (+1%), Fca (+1,2%), Ferragamo (+1,2%), Fineco (+1,1%), Hera (+1,2%), Leonardo (+1,6%), Poste Italiane (+1,5%) e Telecom Italia (+1,8%). Ubia banche ha invece fatto peggio di tutti con un -1,6%. male anche Intesa Sanpaolo (-0,9%), Banco Bpm (-0,6%) e Unipol (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 247 punti base.

