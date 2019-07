BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (26 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

Non sono molti i dati macroeconomici rilevanti in agenda per la giornata odierna. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi nel mese di luglio. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice di fiducia di consumatori e imprese relativo sempre a luglio. In giornata è prevista l’emissione di Ctz e Btp. Continua a Piazza Affari la stagione delle semestrali. Oggi, tra le altre, conosceremo quelli di Cementir, Gedi e Piaggio. Da segnalare anche i cda di Tim e Inwit chiamati a esaminare la partnership con Vodafone. Da Wall Street arriveranno invece i dati trimestrali di Colgate, McDonald’s e Twitter.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,8% a 21.903 punti. Sul listino principale bene Saipem con un +1,8%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Nexi (+0,8%) e Poste Italiane (+0,8%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Male anche Fineco con un -2,75. Superiori al punto percentuale anche le perdite di Atlantia (-1,8%), Buzzi (-1,1%), Cnh Industrial (-1,7%), Enel (-1,3%), Exor (-1,9%), Fca (-1,6%) e Pirelli (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 189 punti base.

