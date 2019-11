BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (4 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

La settimana inizia con non pochi dati macroeconomici di rilievo in agenda. Alle 9:45 conosceremo la lettura finale dell’indice PMI manifatturiero italiano relativo al mese di ottobre. Lo stesso dato sarà poi comunicato relativamente alla Francia (ore 9:50), alle Germania (ore 9:55) e all’Europa (ore 10:00). Alle 16:00 dagli Stati Uniti giungeranno i dati sugli ordinativi di beni durevoli e gli ordini all’industria nel mese di settembre. Alle 18:00 verrà comunicato il dato sulle immatricolazioni di auto in Italia nel mese di ottobre. Alle 20:30 Christine Lagarde terrà il suo primo discorso come Presidente della Bce partecipando a Berlino a un evento in onore di Wolfgang Schauble. A Piazza Affari si attendono le trimestrali di Ferrari e Risanamento.

Da ricordare che in virtù del cambio dell’ora avvenuto negli Stati Uniti, l’apertura di Wall Street torna a essere, come di consueto, alle 15:30 italiane. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,06% a 22.934 punti. Sul listino principale Tenaris ha messo a segno un +8,5%. Bene anche Atlantia (+3,2%), Amplifon (+2,6%), Cnh Industrial (+2,4%), Fineco (+2,8%), Prysmian (+2,4%), Saipem (+2,4%) e Stm (+2%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,8%. Lo spread tra Btp e Bund è salito a 146 punti base.

