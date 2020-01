BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 24.000 punti (3 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 24.000 PUNTI

Non mancano i dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 ci sarà il dato sull’inflazione in Francia nel mese di dicembre. Lo stesso dato, relativo alla Germania, sarà comunicato alle 14:00. Prima, precisamente alle 9:55, ancora dalla Germania arriverà il dato sulla disoccupazione di dicembre. Alle 10:00 la Bce comunicherà la massa monetaria M3 relativa al mese di novembre. Alle 16:00 dagli Usa arriverà la lettura finale dell’indice ISM manifatturiero di dicembre, insieme alle spese per costruzioni di novembre. Alle 20:00 saranno pubblicati i verbali della riunione del Fomc della Federal Reserve di dicembre.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,4% a 23.836 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Pirelli con un +4%. Bene anche Unicredit (+3,6%) e Stm (+3,3%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Bper (+2,5%), Cnh Industrial (+2,8%), Enel (+2%), Fineco (+2,9%), Italgas (+2,3%) e Juventus (+2,2%). Atlantia ha fatto peggio di tutti con un -3%. Male anche Snam (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 164 punti base.

