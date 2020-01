BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia il nuovo anno (2 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI INIZIA IL NUOVO ANNO

Non mancano i dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 9:45 arriverà infatti l’Indice PMI manifatturiero (lettura finale) dell’Italia relativo a dicembre. Lo stesso dato sarà poi comunicato in relazione alla Francia (ore 9:50), all Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00) e alla Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 14:30 sarà la volta dei sussidi settimanali alla disoccupazione negli Stati Uniti. Alle 18:00 sapremo invece il dato sulle automobili vendute in Italia nel mese di dicembre. Di conseguenza sarà anche possibile avere la panoramica sull’andamento del mercato di tutto il 2019. A Piazza Affari c’è da segnare il delisting di Sias, dopo il completamento dell’incorporazione in Astm.

Lunedì il Ftse Mib aveva chiuso le contrattazioni in calo dell’1,06% a 23.506 punti. Sul listino principale avevano guadagnato più di un punto percentuale solo Banco Bpm (+1,2%) e Nexi (+1,3%). Italgas aveva fatto peggio di tutti con un -3,3%. Male anche Ferrari (-2,7%), Exor (-2%) e Unipol (-2,4%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,5%), Atlantia (-1,7%), Campari (-1,5%), Cnh Industrial (-1,8%), Eni (-1,1%), Fca (-1,8%), Generali (-1,1%), Hera (-1,8%), Moncler (-1,4%), Pirelli (-1,2%), Poste Italiane (-1,2%), Prysmian (-1,9%), Recordati (-1,6%), Stm (-1,5%) e Telecom Italia (-1%). Lo spread tra Btp e Bund era sceso a 160 punti base.

