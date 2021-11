BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 28.000 punti (8 novembre 2021)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 28.000 PUNTI

La settimana inizia sostanzialmente senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. Da segnalare la diffusione alle 10:30 dell’Indice Sentix di novembre relativo alla fiducia degli investitori europei. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. Prende il via, inoltre, il collocamento dei nuovi Btp Futura. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Almawave, Avio, Eles, Fiera Milano, Il Sole 24 Ore Pharmanutra, Reno de Medici e Txt E-Solutions.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1% a 27.795 punti. Sul listino principale si è messo in luce Banco Bpm con un +5%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2,2%), Atlantia (+2,5%), Banca Generali (+3,2%), Banca Mediolanum (+2%), Bper (+2,2%), Ferrari (+2,3%), Mediobanca (+1,5%), Moncler (+2%), Nexi (+3,2%), Pirelli (+2,6%), Prysmian (+1,6%), Stm (+1,5%), Telecom Italia (+4,8%) e Tenaris (+2,8%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -5,5%. Chiusura in rosso anche per A2A (-0,6%), Buzzi (-0,9%), Cnh Industrial (-0,1%), Interpump (-1%), Leonardo (-1,4%) e Terna (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 115 punti base.

