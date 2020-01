BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia la settimana (13 gennaio 2020)

PIAZZA AFFARI INZIA LA SETTIMANA CON POCHI DATI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti. Alle 10:00 sapremo l’andamento delle vendite al dettaglio in Italia nel mese di novembre. Alle 10:30 toccherà invece alla produzione industriale della Gran Bretagna, sempre con riferimento a novembre. In giornata è attesa l’emissione di titoli di stato tedeschi a tre mesi. Venerdì Piazza Affari ha chiuso quasi in parità, con un rialzo dello 0,02% a 24.021 punti. Sul listino principale bene Ferrari (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,4%), Enel (+1,5%), Exor (+1,1%), Italgas (+1,4%), Saipem (+1,2%), Snam (+1,5%) e Terna (+1,1%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Male anche Stm (-2%) e Nexi (-2,1%). Superiori al punto percentuale i ribassi di Banco Bpm (-1,2%), Campari (-1,3%), Diasorin (-1,84), Ferragamo (-1,8%), Moncler (-1%), Ubi Banca (-1,3%) e Unipol (-1,7%). Fuori dal listino principale da segnalare il +19,7% di Mps dovuto principalmente all’upgrade di Moody’s che ha alzato il rating sul credito autonomo a B3 con outlook a positivo. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 153 punti base.

