BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 luglio 2019)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

La nuova settimana, insieme al mese di luglio, comincia con diversi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Si comincia con l’indice PMI manifatturiero di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 9:55 conosceremo anche il tasso di disoccupazione in Germania, mentre alle 10:00 toccherà a quello italiano e alle 11:00 verrà diffuso il dato a livello europeo. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’indice ISM manifatturiero, insieme al dato sulla spesa in costruzioni. Alle 18:00 toccherà alle immatricolazioni d’auto in Italia nel mese di giugno.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,59% a 21.234 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Fineco (+2,2%) e Juventus (+2,5%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,7%), Atlantia (+1,1%), Eni (+1%), Ferrari (+1,4%), Hera (+1,1%), Moncler (+1,2%), Poste Itlaiane (+1,3%), Prysmian (+1,4%), Recordati (+1,5%), Stm (+1,3%) e UnipolSai (+1%). A fare peggio di tutti è stata Snam con un -2%. male anche Bper (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 241 punti base.

