BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia un nuovo mese (1 ottobre 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UN NUOVO MESE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio tedesche di agosto. Alle 9:45 arriverà la lettura finale dell’Indice PMI manifatturiero italiano di settembre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 11:00 toccherà all’inflazione europea di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno spese e redditi personali di agosto. Alle 16:00 sarà la volta della lettura finale dell’Indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan e dell’Indice ISM manifatturiero di settembre. Alle 18:00 arriverà il dato sulle immatricolazioni di auto in Italia a settembre. A mercati chiusi è attesa la revisione del rating sul debito sovrano francese da parte di Standard & Poor’s.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,21%, Recordati a +2,63% (30 settembre 2021)

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,21% a 25.683 punti. Sul listino principale si è messa in luce Recordati con un +2,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+0,8%), Banca Mediolanum (+0,9%), Cnh Industrial (+1,2%), Eni (+1,4%), Exor (+1,3%), Fineco (+0,9%), Mediobanca (+1%), Poste Italiane (+0,8%), Stm (+0,7%) e Tenaris (+1,8%).

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,64%, Unicredit a +3,73% (29 settembre 2021)

