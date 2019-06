BORSA ITALIANA OGGI/ Mediaset a +5,4%, Enel a -1,4% (10 giugno 2019)

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:45

La Borsa italiana guadagna lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-0,1%), Atlantia (-0,2%), Azimut (-0,7%), Campari (-0,6%), Diasorin (-0,4%), Enel (-1,4%), Fineco (-0,6%), Hera (-0,5%), Italgas (-0,2%), Juventus (-0,6%), Leonardo (-0,1%), Moncler (-0,5%), Prysmian (-0,8%), Recordati (-0,1%), Snam (-0,6%), Terna (-0,6%) e UnipolSai (-0,1%). Banco Bpm (+0,8%), Bper (+1,5%), Buzzi (+3%), Fca (+2,3%), Ferragamo (+0,9%), Saipem (+0,9%), Stm (+1,5%), Telecom Italia (+0,7%), Tenaris (+2,5%), Ubi Banca (+1,2%) e Unicredit (+1,2%). Fuori dal listino principale Mediaset sale del 5,4%, mentre Enertronica cede il 6,3%. Il cambio euro/dollaro si attesta a quota 1,13, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 263 punti base.

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana si apre con pochissimi dati macroeconomici rilevanti. Alle 10:00 l’Istat comunicherà l’andamento della produzione industriale in Italia nel mese di aprile. Lo stesso dato, relativo alla Gran Bretagna, arriverà mezz’ora più tardi, quando conosceremo anche il saldo della bilancia commerciale di Londra, sempre riferito al mese di aprile. A Piazza Affari è previsto il debutto, sull’Aim, di Sirio, società di catering nel settore ospedaliero. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,91% a 20.360 punti. Sul listino principale Saipem ha fatto meglio di tutti con un +3,2%. Bene anche Prysmian (+3%), Atlantia (+2,7%), Diasorin (+2,6%), Ferragamo (+2,8%), Juventus (+2,8%), Poste Italiane (+2%) e Stm (+2,3%). Pochi i titoli in rosso e con cali contenuti, considerando che a perdere di più sono stati Banca Generali (-0,6%) e Buzzi (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 262 punti base.

