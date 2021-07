BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia una nuova settimana (26 luglio 2021)

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Pochi, ma non mancano anche oggi, i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione. Alle 9:00 sapremo l’inflazione spagnola di giugno. Alle 10:00 toccherà all’Indice IFO sull’economia tedesca di luglio. Alle 16:00 sarà la volta del numero di case nuove vendute negli Usa a giugno. Alle 16:30 sarà diffuso l’Indice elaborato dalla Fed di Dallas sul settore manifatturiero relativo al mese di luglio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a un anno. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Italgas, Caltagirone Editore, Casasold, Cir, Eles, Esautomotion e Gpi, mentre dall’Olanda arriverà quella di Philips. Previsto lo stacco del dividendo di Gpi.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,29% a 25.124 punti. Sul listino principale si è messa in luce A2A con un +2,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Azimut (+2,1%), Ferrari (+2,5%), Nexi (+2,1%), Pirelli (+2,6%) e Stm (+2,8%). Chiusura in rosso solamente per Banca Generali (-1,1%), Generali (-0,3%), Prysmian (-1%) e Telecom Italia (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 104 punti base.

