BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue i 19.500 punti (26 giugno 2020)

PIAZZA AFFARI INSEGUE I 19.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 toccherà all’indice di fiducia dei consumatori francesi relativo al mese di giugno. Alle 11:00 arriverà l’analogo dato relativo all’Italia, insieme a quello sulla fiducia delle imprese. Un’ora prima l’Istat diffonderà il dato sul deficit/Pil del primo trimestre dell’anno. Alle 9:00 si saprà invece l’andamento delle vendite al dettaglio in Spagna a maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati su spesa per consumi e redditi delle famiglie nel mese di maggio, mentre alle 16:00 toccherà all’Indice di fiducia delle famiglie elaborato dall’Università del Michigan. Per quanto riguarda Piazza Affari, sono in programma alcune assemblee degli azionisti, tra cui quelle di Fca, Mediaset, Cattolica Assicurazioni, Go Internet, It Way, Fullsix e It Way.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,37% a 19.234 punti. Sul listino principale bene Banco Bpm (+2,3%), Nexi (+2,1%) e Ubi Banca (+2,1%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1,6%), Banca Generali (+1,2%), Diasorin (+1,6%), Exor (+1,8%), Fca (+1,4%), Fineco (+1,1%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), Prysmian (+1,3%), Saipem (+1,1%), Telecom Italia (+1,4%) e Tenaris (+1,3%). Campari ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Cnh Industrial (-1,3%), Hera (-1,9%), Italgas (-1,3%), Leonardo (-1,2%), Moncler (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 176 punti base.



