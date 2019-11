BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari intravede i 24.000 punti (13 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI INTRAVEDE I 24.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nell’agenda odierna. Alle 8:00 conosceremo l’inflazione in Germania nel mese di ottobre. Alle 10:30 toccherà invece a quella in Gran Bretagna. Alle 11:00 sarà la volta della produzione industriale a livello europeo del mese di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sull’inflazione a ottobre, mentre alle 16:30 sarà la volta dell’andamento delle scorte settimanali di petrolio. Alle 17:00, invece, Jerome Powell parlerà in audizione al Congresso. In giornata è attesa l’emissione di Btp con scadenza fino a 30 anni e di Bund a dieci anni.

A Piazza Affari continua la stagione delle trimestrali. Oggi conosceremo, tra le altre, quelle di A2A, Hera, Snam, Terna, Acea, Enav, Salini Impregilo, Cementir, Mondadori, Eurotech, Immsi e Pininfarina. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,24% a 23.782 punti. Sul listino principale bene Atlantia (+3,3%), Azimut (+2,6%), Fineco (+2,7%), Mediobanca (+2%), Poste Italiane (+2,1%), Stm (+2,3%), Ubi Banca (+2,8%) e Unicredit (+2%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 155 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA