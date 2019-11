BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l’indice Zew (12 novembre 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE L’INDICE ZEW

L’agenda macroeconomica odierna è monopolizzata dall’Indice Zew di novembre, relativo alla situazione economica tedesca, che verrà diffuso alle 11:00: un dato a cui si guarderà con molta attenzione, visto che la Germania rappresenta la locomotiva dell’economia europea. Alle 10:30 dalla Gran Bretagna arriverà invece il tasso di disoccupazione relativo a settembre. In giornata è in programma l’emissione di Bot a un anno, di titoli di stato spagnoli a 6 e 12 mesi e tedeschi a due anni. A Piazza Affari si attendono, tra le altre, le trimestrali di Enel, Prysmian, Ferragamo, Mediaset, Eprice, Bialetti e Safilo. In programma anche il cda di Mediobanca, società al centro di manovre importanti negli ultimi mesi. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,19% a 23.489 punti. Sul listino principale bene Azimut (+1,9%), Bper (+1,7%) e Fineco (+1,1%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -2,7%. Male anche Diasorin (-1,1%), Moncler (-1,2%), Nexi (-1,4%), Telecom Italai (-1,4%) e Ubi Banca (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 159 punti base.

