BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a salire a quota 22.500 (29 dicembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A RAGGIUNGERE I 22.500 PUNTI

Per la giornata di oggi non sono previsti in agenda dati macroeconomici rilevanti. Da segnalare alle 15:00 la diffusione dell’Indice Case Shiller relativo al mese di ottobre. Prevista anche un’asta di un Bot semestrale. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 22.288 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +3,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+2,2%), Bper (+1,3%), Campari (+1%), Cnh Industrial (+1,6%), Exor (+1,4%), Fineco (+1,4%), Hera (+1,7%), Pirelli (+2,5%), Prysmian (+2,7%), Recordati (+1%), Terna (+1,8%) e Unipol (+1,3%). Hanno chiuso in rosso solamente Atlantia (-1,3%), Diasorin (-0,1%) e Tenaris (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 108 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA