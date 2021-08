BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a stare sopra quota 25.500 (6 agosto 2021)

PIAZZA AFFARI PROVA A RESTARE SOPRA QUOTA 25.500

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di giugno. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Spagna (ore 9:00) e all’Italia (ore 10:00). Alle 8:45 dalla Francia arriveranno l’occupazione del secondo trimestre e il saldo delle partite correnti di giugno. Alle 14:30 sarà la volta del tasso di disoccupazione Usa di luglio. Alle 16:00 sarà la volta delle scorte all’ingrosso negli Stati Uniti a giugno. Dalla Germania si attende la trimestrale di Allianz, mentre a Piazza Affari quelle di Bff Bank, Confinvest, Emak, Masi Agricola e Servizi Italia.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,69% a 25.665 punti. Sul listino principale si è messa in luce Ferrari con un +3,3%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,2%), Banca Generali (+1,4%), Inwit (+1,3%), Leonardo (+1,2%), Mediobanca (+1,1%), Poste Italiane (+1,3%), Recordati (+1,1%),Terna (+1,1%) e Unicredit (+2,5%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Chiusura in rosso anche per A2A (-0,7%), Buzzi (-0,3%), Hera (-0,3%), Moncler (-0,1%), Pirelli (-0,5%), Saipem (-0,2%), Snam (-0,1%), Stellantis (-0,1%) e Tenaris (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 101 punti base.

