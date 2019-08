BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a superare quota 20.500 (21 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE SOPRA I 20.500 PUNTI

Sono pochi i dati macroeconomici in agenda quest’oggi. Da segnalare alle 16:00 quello sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti nel mese di luglio. Mezzora dopo sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio, sempre negli Usa. In giornata è in programma l’emissione di Bund a trent’anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,11% a 20.485 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Juventus (+3,7%) e Amplifon (+2,9%), Bene anche Prysmian (+1%). Bper ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Atlantia (-3%), Banco Bpm (-2,6%), Italgas (-2%), Pirelli (-2,1%), Saipem (-2%), Telecom Italia (-2%), Tenaris (-2%), Ubi Banca (-2,4%) e Unicredit (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 205 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA