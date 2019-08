BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (20 agosto 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 21.000 PUNTI

Anche oggi l’agenda macroeconomica non offre dati particolarmente rilevanti. Da segnalare alle 8:00 l’inflazione in Germania nel mese di luglio. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza inferiore all’anno. Ovviamente a Piazza Affari si seguirà anche l’evolversi della crisi di Governo, con il passaggio del Premier Conte al Senato. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,93% a 20.715 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +5,6%. Bene anche Ferragamo (+3,2%), Prysmian (+3,6%), Stm (+3%), Atlantia (+3,8%) e Tenaris (+3,8%). Nessun titolo ha chiuso in ribasso. Hanno fatto registrare rialzi sotto il punto percentuale solo Hera (+0,9%), Leonardo (+0,8%) e Recordati (+0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 209 punti base.

