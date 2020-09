BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 19.000 punti (29 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 19.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 sapremo l’indice di fiducia dei consumatori francesi riferito al mese di settembre. Alle 9:00 dalla Spagna arriveranno l’indice dei prezzi di settembre e le vendite al dettaglio di agosto. Alle 10:00 l’Istat diffonderà l’indice dei prezzi alla produzione di agosto. Alle 11:00 sapremo l’indice di fiducia di imprese e consumatori europei a settembre, insieme all’Eurozone Economic Outlook. Alle 14:00 toccherà all’inflazione tedesca di settembre, mentre alle 16:00 a quella americana. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2031 e di Ccteu con scadenza 2024. A Piazza Affari si attendono le trimestrali, tra le altre, di Enav, Acotel, Zucchi, Tiscali, Agatos, Energica, Go Internet, Italia Indipendent Group e Telesia.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,47% a 19.160 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Amplifon e Saipem, entrambe con un +6,1%. Superiori ai quattro punti percentuali anche i rialzi di A2A (+4,1%), Banca Generali (+4,7%), Buzzi (+5,5%), Cnh Industrial (+4,3%), Eni (+2,56%), Fca (+4%), Mediobanca (+4%), Tenaris (+4,1%) e Unicredit (+4,5%). Chiusura in rosso solamente per Atlantia (-1,1%) e Diasorin (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 140 punti base.



