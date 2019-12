BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari prova a tenere i 23.000 punti (9 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 23.000 PUNTI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in diffusione. Da segnalare alle 8:00 il saldo della bilancia commerciale tedesca relativa al mese di ottobre. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato della Germania a sei mesi. Venerdì Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,93% a 23.182 punti. Sul listino principale bene Stm (+3%) e Unicredit (+3%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Atlantia (+1,8%), Bper (+1%), Buzzi (+2,6%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), Moncler (+2%), Nexi (+1,4%), Pirelli (+1,3%), Prysmian (+2,8%), Saipem (+1,6%), Tenaris (+2,1%), Ubi Banca (+1,6%) e UnipolSai (+1%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 174 punti base.

