BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari le trimestrali Unicredit e Mps (6 maggio 2021)

A PIAZZA AFFARI LE TRIMESTRALI DI UNICREDIT E MPS

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 sapremo gli ordini all’industria tedesca di marzo. Alle 10:00 sarà la volta della lettura finale dell’Indice PMI dei servizi di aprile relativo alla Gran Bretagna. Alle 11:00 toccherà alle vendite al dettaglio in Europa a marzo. Alle 13:00 conosceremo le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e i dati su produttività e costo del lavoro nel primo trimestre dell’anno. In giornata è in programma l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino al 2050 e francesi con scadenza fino al 2052.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +2,03%, Stellantis a +7% (5 maggio 2021)

Da Wall Street si attende la trimestrale di Moderna, da Francoforte quella di Volkswagen, da Parigi quella di Societe Generale, mentre a Piazza Affari quelle di Banco Bpm, Enel, Leonardo, Recordati, Unicredit, Anima, Mps, Banca Profilo, Banco di Desio, Carel Industries, D’Amico, Igd, Netweek, PanariaGroup e Unieuro. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,03% a 24.463 punti. Sul listino principale si è messa in luce Stellantis con un +7%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Cnh Industrial (+5,3%) e Tenaris (+4,5%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -0,6%. Chiusura in rosso anche per Hera (-0,2%), Italgas (-0,4%) e Terna (-0,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 111 punti base.

