BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riapre dopo le festività (14 aprile 2020)

PIAZZA AFFARI RIAPRE DOPO LE FESTIVITÀ

La Borsa italiana riapre le contrattazioni dopo la pausa dovuta alle festività pasquali. In agenda non ci sono dati macroeconomici particolarmente significativi. Da segnalare la pubblicazione dell’indagine della Banca d’Italia sulle aspettative di inflazione e crescita, oltre che l’indice dei prezzi all’esportazione degli Stati Uniti relativo al mese di marzo. A Piazza Affari si attende, tra gli altri, il bilancio 2019 di Astm.

Ricordiamo che giovedì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,39% a 17.621 punti. A mettersi in luce sul listino principale nell’ultima seduta prima di Pasqua era stata Fca, con un +5,1%, mentre Telecom Italia aveva fatto peggio di tutti con un -2,3%. Sarà certamente interessante vedere quale sarà la reazione dei titoli energetici e petroliferi dopo l’accordo raggiunto per il taglio della produzione del greggio. Le piazze europee non hanno poi ancora fatto in tempo a reagire all’esito dell’Eurogruppo di giovedì scorso, dato che era ancora in corso al termine delle contrattazioni.



