BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riparte dai 26.000 punti (9 agosto 2021)

PIAZZA AFFARI RIPARTE DAI 26.000 PUNTI

La settimana inizia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo il saldo della bilancia commerciale tedesca relativo al mese di giugno. Alle 10:30 sarà diffuso l’Indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori europei. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. Dalla Germania è attesa la trimestrale di Biontech, mentre a Piazza Affari quelle di Ambienthesis e Falck Renewables.

BORSE & MERCATI/ Il rebus azionario chiama in causa anche i rendimenti dei bond

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,3% a 26.000 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +10,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (+2,3%), Banca Mediolanum (+1,3%), Banco Bpm (+7,3%), Cnh Industrial (+2,1%), Fineco (+2,6%), Intesa Sanpaolo (+2,3%), Pirelli (+7,2%), Stellantis (+2,5%), Tenaris (+2,7%), Unicredit (+2,4%) e Unipol (+2,9%). Chiusura in rosso solamente per Amplifon (-1,1%), Campari (-0,2%), Diasorin (-1,7%), Moncler (-0,2%), Nexi (-0,8%) e Recordati (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 101 punti base.

RIALZO MATERIE PRIME/ La batosta pronta a passare dalle imprese ai consumatori

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,3%, Bper a +10,65% (6 agosto 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA