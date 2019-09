BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari rivede i 22.000 punti (19 settembre 2019)

PIAZZA AFFARI RIVEDE I 22.000 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:30 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di agosto. Alle 13:00 si sapranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, insieme all’Indice Fed di Filadelfia relativo a settembre. Alle 16:00 sarà diffuso il dato sulle vendite di case esistenti ad agosto, sempre negli Usa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi e spagnoli con scadenze fino a 15 anni.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,67% a 21.947 punti. Sul listino principale bene Amplifon (+3,1%), Juventus (+2,3%), Enele (+2%), Hera (+2,1%) e Nexi (+2,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,2%), Atlantia (+1,5%), Banco Bpm (+0,1%), Buzzi (+1,2%), Diasorin (+1,3%), Eni (+1,2%), Generali (+1%), Poste Italiane (+1,9%), Recordati (+1,5%), Stm (+1,7%) e Telecom Italia (+1%). Giornata da dimenticare per Moncler, che ha chiuso con un -7%. Male anche Prysmian (-3%), Leonardo (-1,5%) e Tenaris (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 139 punti base.

