BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (17 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Scarseggiano i dati macroeconomici interessanti in diffusione in questa prima giornata della settimana, nella quale Wall Street resterà chiusa per il Presidents’ Day. Da evidenziare nel pomeriggio l’Eurogruppo che dovrà scegliere il proprio Presidente. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a luglio 2020. A Piazza Affari è attesa la presentazione del piano industriale triennale di Ubi Banca.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,1% a 24.867 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Unipol con un +6,4%. Bene anche Nexi (+4,6%), Diasorin (+1,7%) e Prysmian (+1,1%). Recordati ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Male anche Banco Bpm (-1,2%), Bper (-1,4%), Fca (-1,4%), Leonardo (-1,4%), Moncler (-1,4%), Saipem (-1,2%), Stm (-1,4%), Telecom Italia (-1,4%) e Unicredit (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 132 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA