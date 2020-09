BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (7 settembre 2020)

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’andamento delle produzione industriale tedesca di luglio, mentre alle 10:30 sarà diffuso l’indice Sentix europeo di settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Beghelli, Esprinet, Aeroporto di Bologna e Newlat. Da ricordare che oggi Wall Street resterà chiusa per la festività del Labor Day.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,82% a 19.391 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banco Bpm con un +3,8%. Bene anche Banca Generali (+2,9%), Bper (+1%), Buzzi (+1,2%), Cnh Industrial (+1,9%), Fca (+1,6%), Moncler (+1,1%), Pirelli (+1,6%), Prysmian (+1,7%) e Unicredit (+1,3%). Exor ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Superiori ai due punti percentuali anche i ribassi di Atlantia (-3,3%), Enel (-2,2%), Hera (-3,5%), Inwit (-2,4%), Italgas (-2,7%), Saipem (-2,2%), Snam (-2,6%), Stm (-2,4%) e Terna (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 154 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA