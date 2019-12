BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari vede i 23.500 punti (13 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI VEDE I 23.500 PUNTI

Non mancano dati macroeconomici in diffusione nella giornata odierna, nella quale proseguirà il Consiglio europeo avviato ieri e si avrà anche un chiaro risultato elettorale dalla Gran Bretagna. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione in Spagna relativa al mese di novembre. Alle 10:00 sarà la volta di fatturato e ordinativi dell’industria in Italia nel mese di ottobre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno i dati relativi a vendite al dettaglio e prezzi all’importazione di novembre. Alle 16:00 si saprà l’ammontare delle scorte delle imprese relativo al mese di ottobre. A mercati chiusi dovrebbe arrivare il giudizio di Fitch sul debito pubblico di Francia e Spagna e quello di Dbrs sulla Gran Bretagna. Tra gli investitori italiani ci sarà interesse per conoscere l’adesione all’aumento di capitale di Carige, che si chiuderà proprio oggi.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,02% a 23.390 punti. Sul listino principale bene Ubi Banca (+4%), Banco Bpm (+3,2%) e Unicredit (+3,2%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Bper (+1,3%), Exor (+2,3%), Fca (+2,5%), Intesa Sanpaolo (+1,8%), Leonardo (+1,2%), Nexi (+2,4%), Pirelli (+1,1%), Poste Italiane (+1,7%), Prysmian (+1,3%), Saipem (+1,8%), Stm (+2%), Tenaris (+2,8%) e Unipol (+1,7%). Juventus ha fatto peggio di tutti con un -2,3%, Male anche A2A (-1,1%), Atlantia (-1%) e Italgas (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 161 punti base.

