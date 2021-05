BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari vede i 25.000 punti (17 maggio 2021)

PIAZZA AFFARI VEDE I 25.000 PUNTI

La settimana si apre con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 10:00 conosceremo l’inflazione italiana di aprile. Alle 14:30 sarà la volta dell’Empire State Index di maggio, mentre alle 16:00 dell’Indice NAHB, sempre relativo al mese corrente. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Generali. Staccano il dividendo Cembre, Cementir, Credem, Ilpra, Mutionline, Neodecortech e Rcs. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,14% a 24.766 punti. Sul listino principale si è messa in luce Prysmian con un +4,5%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Banco Bpm (+3%), Buzzi (+2,7%), Cnh Industrial (+2,7%), Interpump (+3,2%), Leonardo (+2,3%), Nexi (+2,1%) e Unicredit (+2%). Inwit ha fatto peggio di tutti con un -3%. Chiusura in rosso anche per Atlantia (-0,2%), Campari (-0,1%), Diasorin (-0,2%) e Pirelli (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 117 punti base.

