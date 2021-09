BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari vicina ai 26.000 punti (17 settembre 2021)

PIAZZA AFFARI VICINA AI 26.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nel mese di agosto. Alle 11:00 toccherà all’inflazione europea di agosto. Alle 16:00 dagli Usa arriverà l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. A mercati chiusi sono attese le decisioni di Dbrs sul rating del debito sovrano greco, di Moody’s su quello portoghese e di Standard & Poor’s su quello spagnolo. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Indel B, Juventus e Maps.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,78% a 25.963 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +3,8%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di A2A (+1,6%), Amplifon (+1,6%), Exor (+1,7%), Fineco (+2%), Italgas (+1,8%), Nexi (+2,9%), Poste Italiane (+1,6%), Snam (+1,5%) e Unipol (+1,9%). Chiusura in rosso solamente per Atlantia (-0,8%), Banca Generali (-0,7%), Bper (-0,1%), Enel (-0,3%), Moncler (-0,1%), Saipem (-1,8%), Telecom Italia (-0,3%) e Tenaris (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 100 punti base.

