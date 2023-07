BOSCH/ Efficienza energetica e qualità dell’aria: ecco Climate 6000i

Efficienza energetica, silenziosità, comfort, ma soprattutto garanzia di un’ottima qualità dell’aria: tutte caratteristiche della gamma di climatizzatori Bosch. Tra i modelli monosplit, il top di gamma è rappresentato da Climate 6000i. Disponibile in quattro versioni (da 2,6 kW a 7 kW) Climate 6000i assicura un’efficienza energetica in classe A+++ in raffrescamento, e A++ in riscaldamento. Oltre ai consumi ridotti, il climatizzatore Climate 6000i garantisce anche un comfort domestico ottimale grazie alle molteplici funzioni, prima tra tutte il “Controllo umidità” che consente di impostare il livello di umidità relativa e le funzioni “3D Swing” e “Ventilazione indiretta” che permettono di direzionare il flusso d’aria per il massimo comfort e uniformità nella distribuzione dell’aria.

Per una maggiore efficienza, c’è l’Intelligent Eye, un sensore presente sull’unità interna che percepisce la presenza di persone nel locale e, in caso di assenza, attiva la modalità risparmio energetico. Un modo per tenere sotto controllo il clima della stanza e in parallelo ridurre i consumi e gli sprechi.

Per il comfort domestico la qualità dell’aria costituisce sicuramente un aspetto fondamentale, Climate 6000i garantisce sempre aria fresca e pulita grazie a diversi filtri che eliminano muffe, batteri e altri inquinanti presenti nell’aria. Inoltre, la funzione di pulizia integrata mantiene pulito l’apparecchio.

Infine, il sistema può essere comodamente gestito sia tramite telecomando infrarossi sia da remoto tramite smartphone con l’app HomeCom Easy (dotando il sistema dell’accessorio opzionale G 10 CL-1) per avere sempre il clima ideale anche al rientro a casa.

La gamma dei climatizzatori Bosch si compone anche di modelli multi-split fino a 5 unità interne per raffrescare diverse stanze della casa.

I climatizzatori Multisplit Climate 5000 M offrono combinazioni con diverse tipologie di unità interne a parete, a cassetta, canalizzate e console per offrire massima flessibilità di installazione. Infine, l’ampio range di temperature di funzionamento in raffrescamento, con temperature esterne da -15°C a +50°C e in riscaldamento con temperature esterne da -15°C a +24°C, permette al sistema di adattarsi ai diversi contesti domestici e ambientali.











