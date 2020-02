Boss Doms/ I Compositori: l’incontro con Valentina Pegorer (Achille Lauro Express)

Boss Doms e Achille Lauro protagonisti dello speciale in onda questa sera dal titolo Achille Lauro Express. La puntata, in particolare, ripercorrerà l’avventura dei due compositori nell’edizione di Pechino Express in onda nel 2017, quando il duo fece il suo ingresso a sorpresa a gara già iniziata. I Compositori, infatti, entrarono nel cast ufficiale soltanto nella terza tappa delle Filippine, ma sin da subito dimostrarono di voler dare de filo da torcere alle altre coppie. Il loro intento? Naturalmente arrivare fino alla fine dell’adventure game di Rai Due, conquistando la vittoria che alla fine hanno ottenuto le Clubber, Valentina Pegorer ed Ema Stokholma. I compositori si sono infatti posizionati solo terzi, un gradino più sotto alle Caporali, anche se Boss Doms, da questa avventura, ha ottenuto molto di più.

BOSS DOMS: A PECHINO EXPRESS L’INCONTRO CON LA MOGLIE, VALENTINA PEGORER

In pochi avrebbero immaginato che, in seguito alla conclusione di Pechino Express 2017, ci sarebbe stato un risvolto romantico per Boss Doms. Questa sera, lo speciale Achille Lauro Express ripercorrerà quanto accaduto ai Compositori nel loro viaggio “Verso il Sol Levante”, ma ciò che è successo dopo ha davvero dell’incredibile. Sì, perché Boss Doms, a distanza di qualche settimana dalla conclusione dell’adventure game di Rai 2, è stato “pizzicato” in una story di Instagram di Valentina Pegorer. L’immagine, in particolare, ritraeva la clubber distesa nel suo letto in un momento di relax e a cingerla c’era il braccio pieno di tatuaggi di un misterioso accompagnatore, nel quale molti fan hanno immediatamente riconosciuto in Boss Doms. Qualche tempo dopo, i due sono usciti allo scoperto, annunciando, a distanza di un anno, di essere in attesa della loro bambina.

BOSS DOMS: A PECHINO EXPRESS IL RAPPORTO CON ACHILLE LAURO

A distanza di qualche anno dalla conclusione dell’avventura de I Compositori, Achille Lauro e Boss Doms sono tornati alla ribalta grazie al successo sul palco degli ultimi Festival di Sanremo. Sono in molti, sui social, ad aver già recuperato la loro sfida nel programma di Rai 2, ma per i ritardatari questa sera ci sarà lo speciale dal titolo Achille Lauro Express. “Ai concorrenti di Pechino Express di quest’anno je famo male – diceva il cantante in una breve intervista – c’è qui Edoardo (Manozzi, in arte Bos Doms, ndr) che è un atleta e pur di mangiare e portarci a casa la vittoria lo metto a fare i salti e chiedere col cappello l’elemosina, spietato”. Del loro legame, Boss Doms invece diceva: “il rapporto che c’è fra noi due è amore odio. Lui mi odia – assicurava – io lo odio pure però in realtà ci vogliamo bene”. Ne vedremo delle belle? Sembrerebbe proprio di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA