Valentina Pegorer, moglie Boss Doms/ “Smalto e rossetto? Come marito e padre è…”

Valentina Pegorer, la moglie di Boss Doms, risponde alle polemiche scoppiate sui social dopo le esibizioni del chitarrista con Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020. La dj e speaker radiofonica si sente chiedere spesso se sia sbagliato che il marito vada in giro col suo look stravagante, con i capelli viola, smalto e rossetto. In un post su Instagram ha chiarito di ritrovarsi spesso a dover rispondere a questo tipo di osservazioni. E lo fa sempre con una domanda: «Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?». Quella di Valentina Pegorer è una presa di posizione contro stereotipi e pregiudizi che circondano il marito produttore, oltre che chitarrista di Achille Lauro. «Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa», ha aggiunto. E quindi ha dato un consiglio: «Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura».

VALENTINA PEGORER, MOGLIE BOSS DOMS CONTRO LE CRITICHE

Valentina Pegorer e Boss Doms, il cui vero nome è Edoardo Manozzi, si sono conosciuti nel 2017, a Pechino Express. Dal loro amore è nata la figlia Mina, che ha un anno. Per il post in questione la dj e speaker radiofonica ha scelto come foto una insieme, scattata dopo l’esibizione del marito con Achille Lauro alla finale del Festival di Sanremo. «Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso. Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu», ha scritto per chiudere il post. Tra i commenti al post c’è proprio quello di Boss Doms, che si è emozionato nel leggere le parole della moglie: «Mi hai fatto venire da piangere…. Amore mio ti amo più di ogni cosa al mondo. LA MIA VITA SEI TU!». E non è mancato neppure il commento di Achille Lauro, che ha lasciato la sua traccia con un cuore nero e la corona di una regina sotto al post dell’amica. Tanti comunque i like e commenti che ha raccolto il post di Valentina Pegorer.





